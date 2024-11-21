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На Кубани многодетных родителей подозревают в издевательстве над ребенком-инвалидом

На Кубани на родителей завели дело за издевательство над дочерью-инвалидом

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Shutterstock

Родители из Краснодара стали фигурантами уголовного дела о жестоком обращении с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Во время проверки специалисты ведомства установили, что родители не покупают семилетней девочке необходимые средства для реабилитации и не дают проходить специальные программы.

Известно, что в семье четверо детей. Старший ребенок, девятилетний мальчик, учится в школе. Его четырехлетний брат и сестры в детский сад не ходят. Семья живет в антисанитарных условиях.

«Оба родителя официально не трудоустроены, живут на пособия», – поделились в прокуратуре.

В отношении матери и отца возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Девочку-инвалида тем временем планируют передать в специальное учреждение, где ее будут лечить. На данный момент для этого принимают необходимые меры.

Ранее на Урале россиянин истязал и бросал на пол двухлетнюю дочь сожительницы.

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