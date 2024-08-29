Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд назначил наказание организатору «голой вечеринки» в Астрахани

Суд в Астрахани назначил организатору «голой вечеринки» административный арест

close
100%
Shutterstock

Кировский районный суд Астрахани назначил организатору «голой вечеринки» в ночном клубе пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Организатор мероприятия был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 и части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток и штраф в размере 80 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Речь идет о статьях о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

Кроме этого, что ведущий мероприятия, а также участники розыгрыша были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Им назначили наказание в виде административного ареста.

Постановления еще не вступили в законную силу.

До этого астраханский клуб устроил вечеринку с конкурсом на раздевание за iPhone. Губернатор региона Бабушкин назвал мероприятие «позором» и призвал наказать причастных так же, как участников и организаторов «голой вечеринки» блогера Ивлеевой. После его поста о случившемся полиция задержала семь человек, включая руководство клуба, ведущего и двух участниц конкурса, на них составлены административные протоколы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канделаки рассказала, как вечеринка Ивлеевой изменила шоу-бизнес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами