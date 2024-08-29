Суд назначил наказание организатору «голой вечеринки» в Астрахани

Кировский районный суд Астрахани назначил организатору «голой вечеринки» в ночном клубе пять суток административного ареста и штраф в 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Организатор мероприятия был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 и части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток и штраф в размере 80 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Речь идет о статьях о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

Кроме этого, что ведущий мероприятия, а также участники розыгрыша были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Им назначили наказание в виде административного ареста.

Постановления еще не вступили в законную силу.

До этого астраханский клуб устроил вечеринку с конкурсом на раздевание за iPhone. Губернатор региона Бабушкин назвал мероприятие «позором» и призвал наказать причастных так же, как участников и организаторов «голой вечеринки» блогера Ивлеевой. После его поста о случившемся полиция задержала семь человек, включая руководство клуба, ведущего и двух участниц конкурса, на них составлены административные протоколы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канделаки рассказала, как вечеринка Ивлеевой изменила шоу-бизнес.