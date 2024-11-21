Иностранец проследил за девочками и надругался над ними в лифте дома в Москве

В Москве перед судом предстанет гражданин Узбекистана, которого обвиняют в надругательстве над детьми. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Внуковское. По версии следствия, иностранец заметил двоих девочек и зашел вместе с ними в подъезд, где в лифте совершил насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшие рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. О том, сколько лет детям, неизвестно, но уточняется, что им еще не исполнилось 14 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Иностранца отправили под стражу, сам он вину не признал.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге гражданин Азербайджана заманил к себе местную жительницу под надуманным предлогом, после чего попытался изнасиловать, угрожая гостье.

В результате иностранца приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее ирландец 185 раз изнасиловал жену и двух дочерей.