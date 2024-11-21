Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВФ считают, что рано говорить о пересмотре поддержки Украины при Трампе

МВФ: преждевременно говорить о пересмотре США поддержки Украины при Трампе

close
Kevin Lamarque/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что преждевременно обсуждать потенциальное изменение финансовой помощи Украине со стороны США в свете избрания Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в интервью РИА Новости.

«По вопросам потенциальных изменений в политике, я бы сказала, что будет слишком рано и преждевременно рассуждать об этом», — пояснила она.

20 ноября представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер сообщил, что Белый дом обсуждает вариант списания части долга Украины, но будет следовать решению конгресса в случае, если законодательные органы выступят с негативной реакцией. Миллер отметил, что администрация проявляет интерес к возможности списания задолженности Киева на сумму 4,65 млрд долларов.

Сегодня американский сенат отказался рассматривать резолюцию против списания части долга Украины в размере $4,65 млрд. Против принятия резолюции выступил 61 сенатор, за — 37.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон «скребет по сусекам» для помощи Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами