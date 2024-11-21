В МВФ считают, что рано говорить о пересмотре поддержки Украины при Трампе

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что преждевременно обсуждать потенциальное изменение финансовой помощи Украине со стороны США в свете избрания Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в интервью РИА Новости.

«По вопросам потенциальных изменений в политике, я бы сказала, что будет слишком рано и преждевременно рассуждать об этом», — пояснила она.

20 ноября представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер сообщил, что Белый дом обсуждает вариант списания части долга Украины, но будет следовать решению конгресса в случае, если законодательные органы выступят с негативной реакцией. Миллер отметил, что администрация проявляет интерес к возможности списания задолженности Киева на сумму 4,65 млрд долларов.

Сегодня американский сенат отказался рассматривать резолюцию против списания части долга Украины в размере $4,65 млрд. Против принятия резолюции выступил 61 сенатор, за — 37.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон «скребет по сусекам» для помощи Украине.