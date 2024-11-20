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Администрация США намерена списать часть долга Киева

Администрация США хочет списать долг Киева в размере $4,65 млрд

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация Вашингтона рассматривает возможность списания части долга Украины, однако готова подчиниться решению Конгресса, если тот решит выступить против. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

Миллер подтвердил, что администрация заинтересована в списании задолженности Киева в размере $4,65 млрд. Он отметил, что когда Конгресс в апреле одобрил дополнительное финансирование, это включало положение, которое позволяло предоставлять экономическую помощь Украине в различных объемах, часть из которой была выплачена в виде займов.

«Согласно закону, у нас была возможность списать эти займы по собственному усмотрению. У Конгресса есть возможность принять резолюцию о несогласии, чтобы отменить это списание», — пояснил Миллер.

По словам представителя Госдепа, администрация США уже предприняла шаги, предусмотренные законодательством, чтобы осуществить списание данных займов.

20 ноября Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $275 млн. В рамках этого пакета будут предоставлены различные военные материалы, включая снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракеты TOW, беспилотные летательные аппараты и средства химической защиты.

Ранее в США предрекли конфликт РФ и Украины до 2030 года.

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