Фасад здания рухнул на случайную прохожую в Воронеже

В Воронеже на 40-летнюю женщину рухнул фасад здания. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

По информации издания, фрагмент фасада здания отделился и обрушился на случайную прохожую. Очевидцы рассказали, что пострадавшую в крови забрали с места происшествия. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Подробной информации о травмах, которые она получила, не поступало.

Отмечается, что управляющая компания, которая отвечает за дом, указала, что в течение года на состояние фасада никто не жаловался. Поврежденную часть отделки обследуют и удалят оставшиеся опасные элементы.

Произошедшим на Плехановской улице обрушением фасада также заинтересовались в прокуратуре. По факту инцидента организовали проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

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