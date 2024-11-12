Качели-балансиры сломались и проломили челюсть шестилетнему мальчику в Уфе

В Уфе бревно от качелей-балансиров проломило челюсть шестилетнему мальчику на детской площадке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в парке Лесоводов, куда женщина привела гулять своего шестилетнего сына. Там ребенок пошел качаться на новых качелях-балансирах, которые внезапно рухнули — мальчику в лицо прилетело бревно, которое проломило ему челюсть.

В результате ребенка доставили в медицинское учреждение, где он провел десять дней. У него диагностировали открытый перелом челюсти в трех местах. Врачи отметили, что мальчик выжил лишь потому, что является маленьким и легким — его отбросило как куклу. Восстановление малолетнего займет минимум полгода, сейчас он до сих пор не может есть твердую пищу.

По словам матери пострадавшего, сразу после произошедшего на площадку прибыли местные чиновники. Местность опечатали и заявили, что территория находится на ремонте и тут никого не должно было быть в момент инцидента.

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