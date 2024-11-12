Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Качели-балансиры сломались и проломили челюсть шестилетнему мальчику в Уфе

SHOT: в Уфе качели-балансиры проломили челюсть шестилетнему мальчику

close
Телеграм-канал «SHOT»

В Уфе бревно от качелей-балансиров проломило челюсть шестилетнему мальчику на детской площадке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в парке Лесоводов, куда женщина привела гулять своего шестилетнего сына. Там ребенок пошел качаться на новых качелях-балансирах, которые внезапно рухнули — мальчику в лицо прилетело бревно, которое проломило ему челюсть.

В результате ребенка доставили в медицинское учреждение, где он провел десять дней. У него диагностировали открытый перелом челюсти в трех местах. Врачи отметили, что мальчик выжил лишь потому, что является маленьким и легким — его отбросило как куклу. Восстановление малолетнего займет минимум полгода, сейчас он до сих пор не может есть твердую пищу.

По словам матери пострадавшего, сразу после произошедшего на площадку прибыли местные чиновники. Местность опечатали и заявили, что территория находится на ремонте и тут никого не должно было быть в момент инцидента.

Ранее воронежец избил игравших в мяч детей, потому что они ему мешали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами