Усыновленный гражданами США юноша решил найти мать в Новокузнецке

Молодой человек, 20 лет назад усыновленный гражданами США, ищет свою мать в Новокузнецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2004 году младенца нашел местный дворник в парке на лавке, где его кто-то оставил. Неизвестный закутал ребенка в одеяло и не перевязал пуповину. При этом медики обнаружили волос, который мог бы помочь в поисках матери, но найти женщину не удалось.

Спустя несколько лет ребенка из детского дома забрали американцы. Позже он узнал о своем прошлом и решил найти родительницу. Для этого молодой человек связался с частными сыщиками из России и волонтерами.

Благодаря расклеенным по городу листовкам, на ситуацию обратила внимание внучка дворника, сейчас она помогает с поисками.

Сам юноша верит, что мать заметит объявление и выйдет с ним на связь.

До этого молодой человек из-за скуки решил найти донора биологического материала и узнал о том, что у него есть 40 единокровных братьев и сестер. Одну из «родственниц» он нашел на специализированном сайте, после чего в друзьях у нее заметил много людей, похожих на него.

Ранее в Подмосковье на лавочке нашли плачущего грудного ребенка.