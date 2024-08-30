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Юноша от скуки зашел в интернет и нашел 40 братьев и сестер, о которых не знал

В США молодой человек узнал, что у него есть 40 единокровных братьев и сестер

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В США молодой человек узнал, что у него есть 40 единокровных братьев и сестер. Об этом сообщает People.

Юноша всегда знал о том, что у его матери был донор биологического материала. Сама родительница была не против того, чтобы после 18 лет ее сын нашел братьев и сестер.

Спустя некоторое время после восемнадцатилетия, от скуки юноша решил заняться поисками. На специализированном сайте он отыскал сестру, которая оставила сообщение несколько лет назад.

Позже женщина оставила свои контакты и молодой человек заметил у нее в соцсетях много людей, похожих на него. Выяснилось, что всего у американца 17 сестер и 23 брата, среди «родни» – четыре пары близнецов.

По словам самого молодого человека, у всех разное отношение к ситуации. Кто-то ведет себя так, будто знал родственников с рождения, а кто-то реагирует на них более холодно.

С некоторыми «членами семьи» американец встречался лично. Более того, он написал донору, сейчас они обмениваются электронными письмами.

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