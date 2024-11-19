В соцсетях похвалили пассажирку, отказавшуюся меняться местами в самолете с ребенком

Пользователи Reddit похвалили женщину, которая отказалась поменяться местами в самолете с ребенком, который хотел посмотреть в окно. На ее пост обратил внимание таблоид Mirror.

Молодая женщина рассказала в соцсетях, что сомневается в своих действиях после того, как сосед попросил ее поменяться местами в самолете, чтобы его семилетний сын, оказавшийся на борту впервые, мог смотреть в окно. По словам 27-летней пассажирки, друзья осудили ее отказ и встали на сторону родителя с ребенком. Женщина пояснила, что у нее волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, вызывающее сильные боли, поэтому она вынуждена принимать обезболивающие лекарства, от которых ее клонит в сон. Во время путешествий она заранее бронирует место у окна, чтобы спать в течение всего перелета и никому не мешать.

Вероятно, отец и его маленький сын не ожидали, что пассажирка откажется поменяться местами, но она заявила, что доплатила за это место. В ответ мужчина сказал, что она «просто смешна», женщина решила не спорить с родителем, вставила наушники и проигнорировала последнюю реплику соседа. Однако ребенок все шесть часов жаловался на то, что она отказалась поменяться местами, и все время обращался к ней, чтобы еще раз спросить, не согласна ли она пересесть. В ситуацию вмешалась стюардесса, которая тоже попросила пассажирку сменить место, но она не стала этого делать.

Пользователи соцсети встали на сторону автора поста, которая, по их мнению, вообще не обязана была объяснять свое решение.

«Если отец так сильно хотел, чтобы у его сына было место у окна, он должен был заплатить за него. Ребенку нужно чаще слышать «нет», «Каждый раз, когда кто-то начинает приставать к вам с просьбой поменять место, немедленно нажимайте кнопку вызова стюардессы», «Вам также не нужно объяснять, почему вы хотите именно это место. Вы выбрали его и заплатили за него — и причина этого не касается никого, кроме вас. Если этот отец так сильно хотел, чтобы у его сына было место у окна, он мог бы выбрать и оплатить его», — написали они в комментариях.

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