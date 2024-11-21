Безработная петербурженка подожгла комнату в коммуналке из-за ссоры с хозяйкой

В Петербурге 23-летнюю безработную задержали по подозрению в поджоге комнаты в коммуналке из-за ссоры с хозяйкой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 21 февраля в коммунальной квартире, расположенной на улице Некрасова. Там загорелась комната, принадлежащая 38-летней женщине. В результате произошедшего никто не пострадал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении имущества. Стражи порядка 20 ноября задержали подозреваемую в поджоге 23-летнюю местную жительницу. Предварительно, она подожгла комнату из-за конфликта с хозяйкой жилища.

До этого в Тюмени мужчина сжег квартиру жены, которая потребовала развода, и выбросил из окна кота. Находившийся в неадекватном состоянии поджигатель дождался прибытия пожарных, кидался на них и на соседку.

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