Суд приговорил фигуранта дела о хищении у матери экс-чиновника Минобороны

Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего гендиректора юридической фирмы Александра Солнышкина, который выманил $900 тыс у матери экс-замглавы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова. Об этом сообщает ТАСС.

Солнышкина признали виновным в совершении преступления по статьям Уголовного кодекса России «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Фигурант дела будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В мае 2022 года сообщалось, что мошенники выманили у матери осужденного экс-заместителя главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Александра Горшколепова $900 тыс. под предлогом сокращения тюремного срока.

Злоумышленники пообещали матери Горшколепова «оказать квалифицированную юридическую помощь сыну» и в дальнейшем добиться смягчения ему наказания.

В 2016 году бывшего замруководителя Департамента имущественных отношений Минобороны РФ осудили почти на 8 лет за взятки в особо крупном размере.

Ранее мужчина притворился сотрудником ГИБДД, чтобы выманить у знакомого 370 тысяч.