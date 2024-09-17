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В России призвали запретить использовать бобины для приготовления мяса в шаурме

Ресторатор Миронов: бобины для приготовления мяса в шаурме стоит запретить

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В России следует запретить бобины, которые используются для приготовления мяса для шаурмы, потому что такая прожарка может не уничтожать сальмонеллы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

По его словам, такой способ обжарки мяса может быть причиной регулярных отравлений блюдом. Он уточнил, что в процессе срезания слоев мяса шаурмист может задеть более сырой слой.

«А чтобы гарантированно не было сальмонеллеза, нужно прожаривать 10 минут при температуре 70 градусов, а там она не прожаривается. То есть мы можем быть четко уверены, что если с производства придет сальмонелла и окажется в палатке с шаурмой, то она разойдется по всем людям и, не дай бог, по детям. Тут нужно менять подход и запрещать эти бобины», — подчеркнул Миронов.

В начале сентября в городе Сегежа в Карелии произошло массовое отравление шаурмой, которую покупали в одной точке. Число отравившихся превысило 100. Заболевание протекало в средне-тяжелой форме, у пострадавших диагностирован сальмонеллез. Во время проверки заведения были выявлены нарушения, его деятельность была приостановлена.

Ранее россиянам назвали варианты полезного фастфуда.

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