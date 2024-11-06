Женщина родила во время поездки на автобусе в российском регионе

В Карелии проводится проверка инцидента с родами в рейсовом автобусе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 5 ноября в рейсовом автобусе Медвежьегорск — Петрозаводск. У беременной пассажирки транспортного средства в пути произошли преждевременные роды. Однако появившийся на свет ребенок не выжил.

По факту произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос очевидцев случившегося и врачей. Стражи порядка также планируют изучить документы о течении беременности женщины. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Новосибирске спасенная из огня женщина на следующий день родила сына. На выписку из роддома к сибирячке приехал не только муж, но и команда спасателей.

Ранее новорожденную девочку, брошенную россиянкой в аэропорту, оставили в Турции.