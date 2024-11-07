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Водитель автобуса обматерил платившего за проезд картой российского школьника

В Уфе водитель обматерил подростка, платившего за проезд картой школьника

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Телеграм-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В Уфе водитель одного из автобусов разозлился на несовершеннолетнего пассажира, который передал ему для оплаты проезда карту школьника. Подросток снял конфликтную ситуацию на камеру. Видео позже появилось в Telegram-канале «Новости. Уфа Башкортостан».

На нем водитель автобуса маршрута №277 начинает агрессировать на юношу, который хочет оплатить проезд с помощью проездного.

«Переводом или наличными. Если нет, значит, не надо было садиться. Стоим, ждем ваш «Автотранс»-автобус и едем на нем. Мне не надо картой. Зачем ты мои деньги Хабирову-то (Радий Хабиров — глава Республики Башкортостан, «Газета.Ru») платишь», — возмущается на записи работник транспорта.

Водитель не только не хотел принимать оплату предложенным пассажиром способом, но и обматерил школьника.

На ситуацию отреагировали в региональном Минтрансе. В пресс-службе ведомства отметили, что водителя уволили за некорректное поведение с пассажирами, а перевозчику вынесли предупреждение.

Ранее в Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего ребенка до госпитализации.

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