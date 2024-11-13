Россиянам объяснили, как случайно не купить токсичную и пожароопасную елку

Искусственная елка может оказаться опасной, поэтому к ее покупке нужно относиться серьезно. В противном случае есть угроза купить токсичное, пожароопасное и вредное для окружающей среды новогоднее украшение. В первую очередь следует обращать внимание на материал, из которого сделана копия главного зимнего дерева, выяснила у экспертов «Мойка78».

Долговечными материалами без неприятного запаха считаются литая резина и полимерный пластик на проволочном каркасе. На втором по популярности и качеству – елки из похожей на сосну лески. А вот самым плохим с точки зрения безопасности считается поливинилхлорид. Такие елки отличаются слегка неряшливым видом и сильно выраженным неприятным химозным запахом. Выветривается такой аромат в течение нескольких недель.

Важно изучить горючесть материала – лучше отдать предпочтение елкам из слабогорючих и слабовоспламеняемых материалов. Токсичность продуктов горения должна быть минимальной. Изучить все эти условия можно в специальном сертификате на искусственную елку, который обязательно должен быть у продавца, подчеркивают эксперты.

В материале могут быть опасные летучие, токсичные вещества. Поэтому перед установкой только что купленную елку важно промыть, а помещение, где она стоит, регулярно проветривать. Также специалисты советуют по возможности покупать образец с витрины – так как он стоял там какое-то время, то уже проветрился.

Также эксперты подчеркивают, что, вопреки всеобщему мнению, искусственные елки не полезнее для окружающей среды, чем срубленные живые. Производство таких украшений оставляет большой углеродный след, а сами они разлагаются десятилетиями. Поэтому при покупке рекомендуется выбирать такую елку, срок эксплуатации которой будет не менее десяти лет.

Ранее экологи объяснили вред искусственных елок и призвали покупать настоящие.