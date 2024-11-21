На юрфаке МГУ объяснили антисанитарию в учебном корпусе

Грязь и горы мусора в учебном корпусе юридического факультета МГУ, на которые пожаловались студенты вуза, появились из-за плохой работы клининговой компании. В администрации факультета «Газете.Ru» рассказали, что вчера наняли новую бригаду клинеров.

«В связи с непрофессиональной работой клининговой компании ООО «Центр права и сертификации» возникли проблемы с комплексной уборкой учебного корпуса юридического факультета МГУ. В настоящий момент производится расторжение контракта и внесение компании в черный список. Уборку с 20 ноября осуществляет отдельно нанятая бригада клинеров. Расходные материалы факультет закупил самостоятельно. Работает оперативный штаб по обеспечению чистоты на факультете», — сообщили на юрфаке.

О том, что в учебном корпусе юрфака царит антисанитария, со ссылкой на студентов МГУ сообщил Telegram-канал SHOT. По словам учащихся, никто не моет полы и не выносит отходы — мусорные корзины регулярно переполнены. Якобы из-за антисанитарных условий в университете уже завелись тараканы.

По словам студентов, руководство вуза третий месяц обещает наладить процесс уборки в корпусе юрфака, однако за это время ситуация не изменилась. В сентябре студенты самостоятельно собирали и выносили мусор из корпуса.

Ранее на одном из факультетов МГУ ввели противоэпидемические меры.