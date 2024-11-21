В РФ украинского агента приговорили к 15-летнему сроку по делу о поджоге железной дороги

Агент Украины, совершивший поджог на железной дороге в Брянске, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, он был задержан во время попытки совершить другую диверсию.

Суд признал представленные доказательства убедительными и вынес приговор как самому обвиняемому, так и его несовершеннолетнему соучастнику. Осужденному мужчине назначено наказание в размере 15 лет лишения свободы, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, а остаток — в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетний получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Обвиняемый был признан виновным по статьям о приготовлении к диверсии, непосредственно о диверсии и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Следственный комитет уточняет, что дело в отношении несовершеннолетнего было выделено в отдельное производство, и он был признан виновным в диверсии.

Установлено, что 25 февраля сторонник ВСУ предложил мужчине присоединиться к преступной группе, целью которой было дестабилизировать работу органов власти России путем поджога релейного шкафа. Решив привлечь к данному преступлению знакомого подростка, мужчина должен был следовать инструкциям и предоставить доказательства совершенного преступления. По информации ведомства, они осуществили поджог релейного шкафа на 373-м километре железнодорожного перегона Полпинская-Чернец МЖД в Володарском районе Брянска и затем скрылись с места происшествия.

«Сотрудники УФСБ России по Брянской области и УМВД России по Брянской области установили личности граждан, причастных к данному преступлению. Мужчина был задержан во время попытки осуществить новую диверсию,» — говорится в сообщении.

Осуждённые признали свою вину и выразили раскаяние, добавили в ведомстве.

20 ноября в России задержали гражданина Германии Николая Гайдука, подозреваемого в причастности к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте 2024 года.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» назвал этот теракт благом для Германии.