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В РФ задержали немца, подозреваемого в диверсии на объекте энергетики в Калининграде

ФСБ: задержан гражданин Германии Гайдук, причастный к диверсии в Калининграде

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В России задержали гражданина Германии Николая Гайдука, подозреваемого в причастности к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте 2024 года. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в спецслужбе, проживающий в Гамбурге немец 1967 года рождения был задержан, когда в очередной раз приехал на территорию Калининградской области из Польши для организации диверсий на энергетических объектах. В его машине с немецкими номерами силовики нашли 0,5 л жидкого взрывчатого вещества, добавили в ЦОС.

«Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук Н.В. получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 г.р., также проживающего в г. Гамбурге», — сообщила ФСБ.

На Гайдука завели дело о теракте и контрабанде взрывчатки. Сейчас он находится под стражей.

В ЦОС отметили, что это далеко не первый случай терактов и диверсий, которые спланированы и совершены украинскими спецслужбами, действующими в том числе с территорий стран ЕС. Например, с использованием территорий Болгарии, Украины, Армении и Грузии преступники осуществили ввоз в Россию взрывчатки для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. А в январе этого года в Псковской области на латвийско-российском участке границы вскрыли канал контрабанды крупной партии взрывчатки и средств взрывания из Киева.

ЦОС ФСБ обратил внимание, что «в целом подобная диверсионно-террористическая активность невозможна без содействия западных специальных служб и государственных должностных лиц самого высокого уровня». Однако это противоречит взятым на себя международным обязательствам указанных стран, а также заключённым двусторонним соглашениям, подчеркнули в спецслужбе.

Ранее суд в Чите признал 13 человек виновными в подготовке диверсий.

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