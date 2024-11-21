ФСБ устроила обыски в доме главы МВД Таганрога

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыск в доме главы управления МВД в Таганроге Владимира Грекова. Об этом сообщили в полиции 1rnd.ru.

«Обыски связаны с уголовным делом аксайских гаишников. Греков до назначения в Таганрог занимал должность начальника Управления МВД Аксая», — сообщил источник издания.

Сотрудники ФСБ проверили дом и место работы Грекова.

До этого ФСБ пришла с обысками в Управление собственной безопасности петербургского МВД.

Как позднее выяснили журналисты, в ходе визита сотрудников спецслужб был задержан замглавы отдела УСБ, которому вменяют получение взятки величиной в несколько десятков миллионов рублей. Эту сумму ему якобы перевели за то, чтобы земельному участку во Всеволожском районе присвоили категорию земли населенного пункта.

Ранее в Москве полицейские украли технику почти на 3 млн рублей во время обысков.