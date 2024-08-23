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В Москве полицейские украли технику почти на 3 млн рублей во время обысков

В Москве сотрудники МВД обокрали офисы подозреваемых на 3 млн рублей

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Shutterstock

В Москве сотрудники МВД украли товар почти на 2,9 млн рублей во время обысков. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, к краже денег, оргтехники и электроники причастны подполковник, старший лейтенант и несколько других сотрудников одного из столичных отделов УМВД. Оперуполномоченные должны были провести обыски в помещениях трех фирм, которые заподозрили в продаже контрафактных часов Tissot на маркетплейсах.

Полицейские осмотрели офисы ООО и ИП, но вместо сбора доказательств решили просто изъять товары и поделить похищенное между собой. Участников схемы уже уволили из органов внутренних дел, а в отношении экс-оперуполномоченных возбудили уголовное дело. Как уточняется, задержанные дали признательные показания, личности остальных воров устанавливают.

Ранее полицейские обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков.

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