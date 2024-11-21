Участник СВО возглавил Дагестанские Огни

Участника специальной военной операции Замира Гаджимурадова избрали главой города Дагестанские Огни. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Собрание депутатов <…> единогласно избрало Замира Гаджимурадова главой города», —

Капитан Гаджимурадов отправился в зону СВО добровольцем, он занимал должность заместителя командира батальона «Ахмат». За боевые заслуги офицера наградили орденом Мужества. С июля 2024 года Гаджимурадов занимал должность советника главы Дагестана.

Депутаты пожелали новому руководителю «активной и плодотворной работы».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выпускников проекта «Время героев» продолжат назначать в госструктуры. На вопрос, может ли участник боевых действий в перспективе возглавить государство, Песков ответил, что по Конституции России может. В середине сентября главой «Движения первых» был назначен выпускник программы «Время Героев» Артур Орлов.

Ранее в Кремле объяснили причину организации второго потока программы «Время героев».