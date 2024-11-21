Россиянам рассказали о рисках покупки телефона на сером рынке

Россиянам не стоит покупать смартфоны на сером рынке, потому что они не будут иметь гарантии и могут не работать на территории страны. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, в России есть рост серого рынка, поскольку его участники могут ввозить товар более мелкими партиями и предлагать устройства дешевле тех, которые поступают путем параллельного импорта. При этом он подчеркнул, что такая покупка сопряжена с рисками.

«В основном проблема заключается в отсутствии гарантии и в том, что может попасться партия, не предназначенная по техническим характеристикам для продажи в России. Устройство просто не будет работать», — сказал Кусков.

21 ноября данные Федеральной таможенной службы (ФТС) показали, что количество дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами в связи с незаконными поставками смартфонов в Россию, демонстрирует явную тенденцию к увеличению. В ведомстве отметили, что за первые десять месяцев 2024 года число дел, связанных с незаконными поставками смартфонов, возросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также более чем в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

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