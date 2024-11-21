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В России резко вырос серый рынок смартфонов

«Известия»: в Россию с нарушениями ввозится около трети смартфонов

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Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами в связи с незаконными поставками смартфонов в Россию, демонстрирует явную тенденцию к увеличению. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), предоставленные «Известиям».

В ведомстве отметили, что за первые десять месяцев 2024 года число дел, связанных с незаконными поставками смартфонов, возросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также более чем в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

Как сообщил один из крупных участников на российском рынке электроники, начиная с 2022 года и к концу 2024-го доля смартфонов, ввозимых в страну с нарушением налоговых и таможенных норм, увеличилась с 10 до 30%.

В таможенной службе также привели примеры пресечения незаконного ввоза крупных партий дорогих смартфонов, что повлекло уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных сборов. В частности, в ноябре текущего года было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе партии смартфонов Apple из Китая стоимостью свыше 20 миллионов рублей, как сообщили в ФТС.

В октябре депутат Антон Немкин заявил, что борьба с использованием «серых» SIM-карт является частью общей концепции по обеспечению безопасности российских пользователей.

Ранее в России представили бюджетные смартфоны серии Realme 13.

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