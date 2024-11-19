Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка сломала нос, листая ленту соцсетей

В Подмосковье девушка сломала нос телефоном, листая ленту соцсетей

close
Минздрав Московской области

Медики Видновской больницы оказали помощь жительнице Подмосковья, которая получила перелом носа из-за упавшего ей на лицо телефона. Об этом сообщает минздрав Московской области.

24-летняя девушка поступила в медицинское учреждение с жалобами на боль в носу. Она рассказала, что просматривала ленту в социальных сетях на телефоне и заснула, гаджет упал на переносицу. Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков.

«Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении», — сообщил врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка выписана на амбулаторное лечение и намерена отказаться от использования гаджетов перед сном. Медики отметили, что при получении подобных травм необходимо немедленно обращаться за экстренной помощью.

Ранее в Австралии девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения телефона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами