Врач рассказала о первых признаках болезни Паркинсона

Эректильная дисфункция – необязательное, но возможное раннее проявление болезни Паркинсона. Также на заболевание могут указывать запоры и расстройства сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог, сомнолог, паркинсолог сети «Клиника Фомина» Анна Яковлева.

«Тяжелая эректильная дисфункция, требующая медицинского вмешательства, может быть ранним симптомом болезни Паркинсона. Частые неотложные позывы на мочеиспускание, недержание мочи и ночные мочеиспускания также могут указывать на это заболевание. Длительно существующее стрессовое недержание мочи является исключением и не повышает риски болезни Паркинсона», — предупредила врач.

Болезнь Паркинсона обычно встречается у людей старше 60 лет. Для подтверждения диагноза у человека должны наблюдаться тремор и/или мышечная скованность и замедленность движений.

«За 5-10 лет до первых двигательных проявлений возможны другие симптомы: потеря обоняния, размахивания руками во сне, запоры, эректильная дисфункция», — рассказала врач.

Нарушение обоняния связаны с потерей клеток в области обонятельных луковиц — особых зон мозга. Чаще этот симптом вызывают заболевания полости носа, ОРВИ и коронавирусная инфекция, поэтому при его появлении не стоит бить тревогу», – рассказала Яковлева.

Иногда болезнь Паркинсона проявляется яркими кошмарами, при которых человек совершает наяву то, что он видит в сновидении: двигает ногами, как при беге, кричит, размахивает руками, как будто он дерется с противником. Существование подобного расстройства резко повышает шансы развития заболевания в будущем. Выраженная дневная сонливость, иногда с приступами внезапных засыпаний, также характерна для болезни Паркинсона.

Стул реже одного раза в два дня, либо применение слабительных чаще раза в неделю говорят о нарушении работы кишечника — еще одном раннем признаке болезни Паркинсона.

Еще один признак – пониженное артериальное давление и его резкое падение при вставании. При этом важно исключить побочные эффекты лекарственных препаратов, включая передозировку препаратов против гипертонии.

«Между депрессией (но не тревожным расстройством) и болезнью Паркинсона имеется двухсторонняя связь: депрессия может быть ранним симптомом заболевания, а также, в свою очередь, повышать риск развития этой болезни в будущем», — отметила Яковлева.

Ранее ученые нашли способ снизить тяжесть болезни Паркинсона на 25% без лекарств.