Лицо мужчины опухло в несколько раз из-за дантиста, случайно воткнувшего иглу в его десну

Лицо мужчины из Англии опухло в несколько раз из-за стоматолога, случайно воткнувшего иглу в его десну, пишет Daily Mail.

41-летний Джо Вуллен из графства Кент рассказал, что не посещал стоматолога с 13 лет из-за боязни игл. Однако столкнувшись с невыносимой зубной болью, он решился на визит в клинику. Во время процедуры удаления зуба стоматолог столкнулся с проблемой — игла от шприца застряла в десне пациента.

На следующий день британец снова пришел в больницу, где рентген подтвердил наличие иглы длиной 2,1 см. Из-за этого лицо мужчины в итоге опухло в несколько раз, потеряв чувствительности на нижней правой стороне.

Джо заявил, что с тех пор его мучают кошмары, и он не может избавиться от страха. В итоге мужчина подал на клинику в суд, которая теперь должна выплатить ему £17 тысяч, хотя сам стоматолог не признал свою вину.

Вуллен выразил надежду на то, что полученные средства помогут ему обеспечить семью и создать положительные воспоминания для своих детей, несмотря на продолжительные проблемы со здоровьем и уверенность в себе, которые он утратил.

Ранее дантист рассказал, в каких случаях не стоит чистить зубы.