Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лицо мужчины опухло в несколько раз из-за дантиста, случайно воткнувшего иглу в его десну

Daily Mail: лицо британца распухло из-за дантиста, воткнувшего иглу в его десну

close
Илья Наймушин/РИА Новости

Лицо мужчины из Англии опухло в несколько раз из-за стоматолога, случайно воткнувшего иглу в его десну, пишет Daily Mail.

41-летний Джо Вуллен из графства Кент рассказал, что не посещал стоматолога с 13 лет из-за боязни игл. Однако столкнувшись с невыносимой зубной болью, он решился на визит в клинику. Во время процедуры удаления зуба стоматолог столкнулся с проблемой — игла от шприца застряла в десне пациента.

На следующий день британец снова пришел в больницу, где рентген подтвердил наличие иглы длиной 2,1 см. Из-за этого лицо мужчины в итоге опухло в несколько раз, потеряв чувствительности на нижней правой стороне.

Джо заявил, что с тех пор его мучают кошмары, и он не может избавиться от страха. В итоге мужчина подал на клинику в суд, которая теперь должна выплатить ему £17 тысяч, хотя сам стоматолог не признал свою вину.

Вуллен выразил надежду на то, что полученные средства помогут ему обеспечить семью и создать положительные воспоминания для своих детей, несмотря на продолжительные проблемы со здоровьем и уверенность в себе, которые он утратил.

Ранее дантист рассказал, в каких случаях не стоит чистить зубы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами