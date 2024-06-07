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Дантист рассказал, в каких случаях не стоит чистить зубы

LADBible: дантист рассказал, что не стоит чистить зубы после рвоты, кофе и завтрака

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Shutterstock

Стоматолог из Англии рассказал, в каких случаях не стоит чистить зубы, пишет LADBible. Специалист выделил три ситуации.

Шаади Манучехри, стоматолог из Лондона, рассказал, когда не надо чистить зубы, чтобы не нанести им вред. По словам специалиста, не стоит хвататься за щетку сразу после того, как у вас был приступ рвоты.

«Содержимое желудка с повышенной кислотностью, а ваши зубы состоят из минералов, что может навредить им. Подождите как минимум полчаса-час», — объяснил мужчина.

Кроме того, дантист не рекомендует чистить зубы сразу после употребления кофе.

«Кофе имеет довольно высокий уровень кислотности, особенно, если в него добавить молоко и сахар. Просто прополоскайте рот жидкостью для полоскания или выпейте воды», — добавил Шаади.

Манучехри также не является сторонником чистки зубов после завтрака. По его мнению, это лучше сделать до приема пищи.

«Когда вы впервые просыпаетесь утром, во рту у вас довольно много бактерий, и их нужно счищать перед завтраком», — сообщил он.

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