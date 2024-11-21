Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о пострадавших в результате стрельбы в Свердловской области

СК: пострадавших в результате стрельбы в Свердловской области госпитализировали

close
Телеграм-канал «Каменск-Уральский | Екатеринбург»

В результате драки со стрельбой и поножовщиной, которая произошла в торговом центре Каменска-Уральского Свердловской области, пострадали два местных жителя, их госпитализировали. Об этом 360.ru рассказал старший помощник руководителя областного ГУ СК России Александр Шульга.

По его словам, один из мужчин получил ранение после выстрела из травматического пистолета, второй — резаную рану.

«Оба участника конфликта доставлены в больницу», — заявил Шульга.

Сотрудники ведомства организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Представитель СК добавил, что врачи пока не оценили полученный мужчинами вред здоровью.

Инцидент произошел 21 ноября. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, как двое мужчин сначала дерутся, а третий их пытается разнять. Внезапно один из конфликтующих достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. По данным портала «Виртуальный Каменск», все случилось в ТРЦ «Магнит экстра» на улице Суворова.

Ранее в СК организовали проверку после стрельбы по человеку из ракетницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами