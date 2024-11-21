Появились подробности о пострадавших в результате стрельбы в Свердловской области

В результате драки со стрельбой и поножовщиной, которая произошла в торговом центре Каменска-Уральского Свердловской области, пострадали два местных жителя, их госпитализировали. Об этом 360.ru рассказал старший помощник руководителя областного ГУ СК России Александр Шульга.

По его словам, один из мужчин получил ранение после выстрела из травматического пистолета, второй — резаную рану.

«Оба участника конфликта доставлены в больницу», — заявил Шульга.

Сотрудники ведомства организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Представитель СК добавил, что врачи пока не оценили полученный мужчинами вред здоровью.

Инцидент произошел 21 ноября. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, как двое мужчин сначала дерутся, а третий их пытается разнять. Внезапно один из конфликтующих достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. По данным портала «Виртуальный Каменск», все случилось в ТРЦ «Магнит экстра» на улице Суворова.

Ранее в СК организовали проверку после стрельбы по человеку из ракетницы.