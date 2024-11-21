В Москве коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

Все городские службы города работают в режиме повышенной готовности на фоне непогоды. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, его слова приводит Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — рассказал заммэра.

Так, на улицах столицы организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Кроме того, дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

Среди прочего были приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также различных строящихся зданий. В целях профилактических мер электросетевым организациям было дано указание подготовить источники аварийного питания.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщал, что в четверг, 21 ноября, неблагоприятные погодные условия ожидаются в Центральной России, включая Москву, где порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании.