Бывшего мэра Петрозаводска арестовали по делу о взятке

Суд в Петрозаводске отправил в СИЗО бывшего мэра города Владимира Любарского, которого подозревают во взяточничестве. Об этом пишет «КарелInform».

Под арестом экс-чиновник пробудет до 19 января 2025 года. Защита просила поместить Любарского под домашний арест, однако суд пошел навстречу следствию. Известно, что вину бывший мэр не признал.

По информации, предоставленной следственными органами, уголовное дело против Любарского возбуждено по статье, касающейся получения взятки в особо крупном размере.

Следствие заявляло, что в период с 2017 по 2022 год Любарский, занимая должность муниципального служащего, через посредника получил взятки от представителей коммерческого предприятия, которое предоставляло услуги по организации питания для организаций здравоохранения и социальной сферы региона.

Это касалось, в том числе, оказания услуг по организации лечебного питания и приемки выполненных работ для учреждений здравоохранения Карелии.

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