Родителям объяснили, как использовать светоотражающие элементы для ребенка

Осенью и зимой, из-за сокращения светового дня, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей. Начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения столицы Егор Савин в интервью РИАМО рассказал, как правильно использовать светоотражающие элементы на дороге.

По его словам, светоотражающие полосы на одежде должны быть не менее 2 см в ширину.

«Кроме того, существуют светоотражающие браслеты, фликеры, наклейки и подвески, которые можно прикрепить на рюкзак, велосипед или самокат ребенка. Желательно совмещать такие аксессуары с классическими светоотражающими элементами на одежде», — посоветовал Савин.

Он добавил, что светоотражатели необходимо закреплять на видимых участках одежды — на рукавах, рюкзаках и шапках, причем как спереди, так и сзади.

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