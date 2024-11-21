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Родителям объяснили, как использовать светоотражающие элементы для ребенка

Эксперт по охране труда Савин: светоотражатели должны быть видимыми на одежде

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R_M_N/Shutterstock/FOTODOM

Осенью и зимой, из-за сокращения светового дня, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей. Начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения столицы Егор Савин в интервью РИАМО рассказал, как правильно использовать светоотражающие элементы на дороге.

По его словам, светоотражающие полосы на одежде должны быть не менее 2 см в ширину.

«Кроме того, существуют светоотражающие браслеты, фликеры, наклейки и подвески, которые можно прикрепить на рюкзак, велосипед или самокат ребенка. Желательно совмещать такие аксессуары с классическими светоотражающими элементами на одежде», — посоветовал Савин.

Он добавил, что светоотражатели необходимо закреплять на видимых участках одежды — на рукавах, рюкзаках и шапках, причем как спереди, так и сзади.

19 ноября в Новосибирске прогулка беременной женщины и ее двухлетнего сына закончилась трагедией.

Инцидент произошел у дома на улице Петухова 19 ноября. По информации Telegram-канала Mash Siberia, водитель Subaru Forester наехал на взрослого пешехода и ее ребенка. Пострадавшую забрали на скорой в реанимацию. Помочь ее сыну медики не смогли.

Ранее в Петербурге иномарка на переходе сбила беременную и троих детей.

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