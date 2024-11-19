Беременную сибирячку и ее двухлетнего сына сбил кроссовер во дворе дома

В Новосибирске прогулка во дворе беременной и ее двухлетнего сына закончилась трагедией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел у дома на улице Петухова 19 ноября. По информации канала, водитель Subaru Forester наехал на взрослого пешехода и ее ребенка. Пострадавшую забрали на скорой в реанимацию. Помочь ее сыну медики не смогли.

Очевидцы утверждают, что водитель кроссовера передвигается на костылях. Другие подробности случившегося отсутствуют. На месте ЧП работает полиция.

До этого в Петербурге иномарка на переходе сбила беременную и троих детей. Вся семья в результате происшествия получила травмы. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на западе Москвы в ДТП пострадали мужчина, женщина и ребенок.