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Беременную и троих детей сбила иномарка на пешеходном переходе в Петербурге

В Петербурге иномарка на переходе сбила беременную и троих детей

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге четверо пешеходов — беременная и трое детей — пострадали в ДТП с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел 30 сентября около восьми утра в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 17 на проспекте Науки. 49-летний водитель на «Ситроене» недалеко от супермаркета наехал на 38-летнюю беременную, двух 11-летних близняшек и их четырехлетнюю сестру.

Вся семья получила травмы. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого на западе Москвы в ДТП пострадали мужчина, женщина и ребенок. Водитель автомобиля такси допустил наезд на троих пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее в Сыктывкаре автомобиль сбил женщину с младенцем в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе.

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