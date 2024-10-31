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Пианист 500 раз за 30 секунд ударил по клавишам и установил рекорд

UPI: румынский пианист 500 раз ударил по клавишам за 30 секунд, установив рекорд

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Shutterstock

Пианист из Румынии 500 раз ударил по клавишам за 30 секунд и установил рекорд, пишет UPI. Теперь его достижение должна признать комиссия Книги рекордов Гиннесса.

Концертный пианист из Румынии Турзо Золтан неофициально побил мировой рекорд, ударив 500 раз по клавишам за 30 секунд. Достижение было установлено в конце октября в деревне его родной деревне Бихария, где он давал концерт в память о матери.

Видеофиксация достижения была передана в комиссию Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд принадлежал японскому музыканту Кейте Хаттори и составлял 495 ударов по клавишам за полминуты.

Золтан уже устанавливал несколько мировых рекордов, включая игру на рояле на высоте шесть километров и самый продолжительный марафон игры на фортепиано — 130 часов.

Ранее женщина из Бангладеш съела с помощью палочек 37 зерен риса за минуту и установила рекорд.

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