Стало известно, можно ли отличить настоящий мед от подделки дома

Процесс проверки меда на подлинность требует проведения десятков различных тестов. В домашних условиях осуществить ее невозможно. По этой причине мед следует приобретать только у проверенных производителей и ориентироваться на цену продукта при его покупке в магазине. Об этом изданию Daily Mail рассказала микробиолог Шона Блэр из Имперского колледжа Лондона и представитель Британской ассоциации пчеловодов (BBKA) Иэн Кэмпбелл.

Эксперты объяснили, что мошенничество при производстве меда может касаться всего — начиная от техники сбора урожая на пасеках, искусственного обезвоживания незрелого меда и заканчивая скармливания пчелам ненатурального сахара. Самая большая проблема заключается в том, что для приготовления меда недобросовестные производители часто используют ряд дешевых альтернативных сахаров, например, кукурузный или рисовый. По словам Кэмпбелла, мед считается одним из самых часто фальсифицируемых продуктов питания во всем мире.

При этом в домашних условиях оценить подлинность меда невозможно. Самый популярный способ проверки, транслируемый пользователями в социальных сетях, — это так называемый водный тест. Некоторые люди убеждены, что настоящий быстро растворяется в воде, в то время как поддельный опускается на дно практически в неизменном виде. Однако даже сорта настоящего меда могут иметь сильно различающуюся степень растворимости в воде.

Не дадут результата и другие тесты на подлинность, включающие в себя нагревание. Точно выявить ненатуральный мед можно только с помощью многочисленных лабораторных тестов.

По словам микробиолога Блэр, единственный верный способ убедиться в том, что мед настоящий — купить его напрямую у местного пчеловода или пчеловодческой организации. При покупке продукта в магазине нужно ориентироваться на цену — она не должна быть подозрительно низкой.

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