В Союзе пчеловодов объяснили, как выбрать натуральный мед

Свежий натуральный мед должен быть тягучим, рассказал «Парламентской газете» председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

«Если зачерпнуть его ложкой и поднять ее, он должен стекать непрерывной струйкой. Если он капает, это должно насторожить», — отметил эксперт.

Однако такой метод проверки не будет работать в случае, если продукт загустел. По его словам, засахарившийся мед имеет те же полезные свойства, однако проверить его можно будет только на пробу — он должен создавать ощущение легкого пощипывания во рту. Капунин отметил, что мед лучше всего покупать у знакомого пчеловода или прямо на пасеке, например во время экскурсии. При этом отличить поддельный товар от натурального иногда не получается даже в лаборатории, заключил специалист.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что здоровому человеку в день можно съедать одну-две ложки меда. Она подчеркнула, что употребление этого лакомства в умеренных количествах является важным аспектом поддержания здорового образа жизни.

Ранее врач объяснил, чем опасен мед для диабетиков.