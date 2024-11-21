На юге России двое мужчин держали в заложниках третьего полгода

Житель Аксайского района Ростовской области сообщил в полицию о том, что двое местных жителей длительное время удерживали его в заложниках. Об этом стало известно Telegram-каналу «Че по Ростову».

По словам потерпевшего, с июня по сентябрь 2024 года двое мужчин по имени Руслан и Михаил не выпускали его из дома 71 на улице Зеленая в хуторе Ленина. Каким образом ростовчанин попал в плен, и как ему удалось сбежать, не уточняется.

Сотрудники УМВД проводят проверку, материалы переданы в региональное Следственное управление СК РФ.

До этого на трассе в Курской области нашли дезориентированную женщину, которая сбежала из трудового рабства. Спасенная неравнодушными гражданами рассказала, что несколько месяцев жила в цыганском таборе и собирала яблоки, надеясь на обещанное вознаграждение, после чего сбежала.

Ранее в Ростовской области предъявили обвинение мужчине, который держал в рабстве людей.