Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юге России двое мужчин держали в заложниках третьего полгода

Житель Ростовской области заявил, что его шесть месяцев держали в заложниках

close
Global Look Press

Житель Аксайского района Ростовской области сообщил в полицию о том, что двое местных жителей длительное время удерживали его в заложниках. Об этом стало известно Telegram-каналу «Че по Ростову».

По словам потерпевшего, с июня по сентябрь 2024 года двое мужчин по имени Руслан и Михаил не выпускали его из дома 71 на улице Зеленая в хуторе Ленина. Каким образом ростовчанин попал в плен, и как ему удалось сбежать, не уточняется.

Сотрудники УМВД проводят проверку, материалы переданы в региональное Следственное управление СК РФ.

До этого на трассе в Курской области нашли дезориентированную женщину, которая сбежала из трудового рабства. Спасенная неравнодушными гражданами рассказала, что несколько месяцев жила в цыганском таборе и собирала яблоки, надеясь на обещанное вознаграждение, после чего сбежала.

Ранее в Ростовской области предъявили обвинение мужчине, который держал в рабстве людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами