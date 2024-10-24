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«Манипуляции и обман»: в Госдуме оценили идею запрета соцсетей для детей

Депутат Ющенко: в России нужны свои нормы по использованию соцсетей детьми

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Shutterstock

В России детям не нужно полностью запрещать пользоваться соцсетями, но какие-то свои рамки и нормы в этом направлении должны быть, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Ющенко. Нужно разрабатывать «гигиену соцсетей», которая заменит жесткие запреты, предложил он в беседе с НСН.

«Надо разрабатывать свои правила и рамки, может быть, даже посмотреть мировой опыт», — считает депутат.

Сегодня пагубное влияние бесконечного количества соцсетей, в том числе обманы и манипуляции, чувствуют даже взрослые, поэтому детей следует защищать, считает Ющенко. По его мнению, эту тему нужно обсуждать и прорабатывать, чтобы привести в порядок «размноженность» соцсетей и снизить увлеченность ими.

Соцсети сегодня стали инструментом в руках злоумышленников для и центром проплаченной манипуляции, убежден депутат. Для решения проблемы он призвал работать над тем, чтобы дети и подростки стремились уходить из соцсетей в реальную жизнь.

«Это должен быть системный государственный вопрос. В том числе и повышение расходов на образование, повышение качества образования», — пояснил он.

Для молодежи будет намного интереснее реальная жизнь с хорошим образованием и духовной культурой, она станет для них более насыщенной, заключил парламентарий.

Напомним, в Норвегии решили запретить доступ в соцсети детям младше 15 лет, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов». По мнению инициаторов этой меры, соцсети используются не по назначению и могут сделать пользователей «однобокими и покорными».

Ранее психолог объяснила, как по соцсетям вычислить психологические проблемы у детей.

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