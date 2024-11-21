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Во Владивостоке опровергли данные о запрете детских костюмов западных героев

Власти Владивостока отрицают запрет костюмов западных персонажей на утренниках

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lisa-skvo/Shutterstock/FOTODOM

Власти Владивостока не вводили ограничений на использование костюмов западных персонажей для утренников в детских садах, а всего лишь порекомендовали использовать образы героев русских народных сказок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление по работе с муниципальными образовательными учреждениями.

В ведомстве подчеркнули, что к новогодним праздникам была утверждена концепция, направленная на гражданско-патриотическое воспитание и формирование моральных ценностей у детей. В этой связи планируется провести праздники с акцентом на русские народные сказки.

«Руководители детских садов обратились к родителям с просьбой поддержать эту инициативу и помочь создать единый стиль. Однако, несмотря на это, никто не запрещает использовать другие костюмы и атрибутику», — говорится в комментарии Муниципального центра управления администрации Владивостока.

Накануне сообщалось, что в чате, где состоят родители воспитанников владивостокского детского сада №186 «Катюша», в преддверии праздничных мероприятий появилось требование не наряжать дошкольников в образы иностранных супергероев.

Ранее правительство сделало ставку на военный патриотизм в новой стратегии молодежной политики РФ.

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