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В новой стратегии молодежной политики РФ сделана ставка на военный патриотизм

Повышение престижа военной службы включили в задачи стратегии молодежной политики

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Данил Айкин/РИА «Новости»

Правительство расставило новые акценты в основном документе, связанном с молодежной политикой в России. Об этом сообщают «Ведомости».

Российские власти сочли, что популяризация военной службы должна воспитать чувства гражданской ответственности и патриотизма. Планируется развивать допризывную подготовку в школах и повышать престиж военной службы. Юношей и девушек будут вовлекать в поддержку участников и ветеранов боевых действий и их семей.

Документ, разработанный Росмолодежью совместно с Минобрнауки по поручению президента, ляжет в основу национального проекта «Молодежь и дети».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ заявил, что власти приняли ряд мер, чтобы повысить престиж воинской службы по контракту в России.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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