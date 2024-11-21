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В Госдепе признали необходимость разных подходов к разоружению с РФ и с КНР

Госдеп: США не стоит применять один подход к разоружению и с Россией, и с Китаем

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J. Scott Applewhite/AP

Соединенным Штатам не следует использовать единый подход к вопросам контроля над вооружениями и разоружения в переговорах как с Россией, так и с Китаем. Такое мнение высказала заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл, сообщает ТАСС.

В ходе выступления на конференции по ядерной политике в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Белл подчеркнула, что необходимо применять различные стратегии для решения этих вопросов. По ее мнению, нельзя исходить из предположения, что одно общее решение подойдет для всех проблем или что США смогут договориться со всеми странами в рамках единого соглашения.

Тем временем заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и предотвращению распространения оружия массового уничтожения Ричард Джонсон указал на необходимость учитывать увеличение военной мощи Китая при подготовке будущих соглашений о контроле над вооружениями и других договоренностей с Россией.

«Это не означает, что теперь уже невозможно заниматься двусторонним контролем над вооружениями между Соединенными Штатами и Российской Федерацией», — добавил Джонсон, который также принимал участие в обсуждении вместе с Белл.

В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения.

Ранее в США назвали приемлемое условие для обмена ядерными ударами.

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