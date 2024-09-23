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Россия выступает против «ускоренного» ядерного разоружения

Замглавы МИД Вершинин: РФ против ускорения процесса ядерного вооружения

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, передает ТАСС.

«Выступаем против форсирования ядерного разоружения. На фоне игнорирования принципа равной и неделимой безопасности подобные идеи носят откровенно нереалистичный, если не сказать деструктивный, характер», — заявил Вершинин.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел страны У Цянь заявил, что КНР выступает против решения США расширить свой ядерный арсенал под предлогом так называемой «китайской угрозы».

21 августа 2024 года газета The New York Times сообщила, что американский президент Джо Байден еще в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США. По информации журналистов, в документ впервые включили план по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин высказался о двусторонних отношениях с США.

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