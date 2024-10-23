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Депутат назвал борьбу с «серыми» SIM-картами частью безопасности российских пользователей

Депутат Немкин: работа по обелению рынка SIM-карт показала эффективные результаты

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Depositphotos

Борьба с использованием «серых» SIM-карт является частью общей концепции по обеспечению безопасности российских пользователей в интернете, которая в том числе включает меры по деанонимизации. Об этом, комментируя слова генпрокурора РФ Игоря Краснова о почти полной победе над использованием в России «серых» SIM-карт, рассказал член комитета Госдумы по информполитике, депутат Антон Немкин.

По его словам, основной мошеннический трафик раньше шел именно через «серые» SIM-карты.

«Чаще всего они оформлялись на подставных лиц, и это позволяло преступникам оставаться безнаказанным – конечного владельца телефонного номера в реальности определить было крайне сложно. Сейчас этот канал уже практически перекрыт», — сказал он.

Немкин напомнил, что активная работа по обелению рынка SIM-карт началась еще в 2023 году и уже показала эффективные результаты. В пример он привел систему Роскомнадзора КСИМ, которая заработала в 2023 году. По его словам, она уже помогла выявить и устранить порядка 90 млн случаев неполноты или недостоверности данных об абонентах.

«Количество абонентов, на которых оформлено более тысячи SIM-карт в 2024 году сократилось с 920 до 145, количество зарегистрированных на них телефонных номеров с 6,5 млн до 640 тысяч. Для противодействия подмене номера в телефонных сетях также действует система «Антифрод», — сказал депутат.

Он уточнил, что за 9 месяцев этого года система предотвратила 577 млн подменных вызовов. При этом Немкин добавил, что, по предварительным оценкам, преступления с использованием подмены номера в телефонных сетях уже снизились с 30% до 2%.

«В августе этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила продажи SIM-карт. Этот закон важен, поскольку направлен на повышение уровня защиты россиян от преступной деятельности злоумышленников, в том числе на обеспечение безопасности наших граждан в интернете», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства в части борьбы с анонимностью в сети обязательно продолжится. Впереди еще борьба с деятельностью мошенников в мессенджерах, заключил Немкин.

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