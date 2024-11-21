ЦБ разрешит некоторым магазинам отказывать в оплате цифровыми рублями

Продавцы, работающие в магазинах без доступа к интернету, будут избавлены от необходимости принимать платежи с использованием цифрового рубля. Это указано в законопроекте, который предполагает изменения в федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О национальной платежной системе», пишет РБК со ссылкой на источники в ЦБ.

Как уточнил представитель Банка России, законопроект был разработан с участием регулятора. Документ устанавливает правила применения цифровых рублей в качестве средства платежа.

«Если место оплаты товаров (работ, услуг) находится в месте, где не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) средствам коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет, продавец (исполнитель, владелец агрегатора) освобождается от обязанности обеспечить в этом месте возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем перевода цифровых рублей», — говорится в законопроекте.

Согласно внесенным поправкам, обязательное принятие цифровых рублей также не будет касаться торговых точек, чей годовой оборот составляет менее 20 млн рублей.

В октябре глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что масштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2025 года.

Ранее эксперты оценили затраты банков на подключение к цифровому рублю.