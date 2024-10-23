Эксперты оценили затраты банков на подключение к цифровому рублю

Для начала работы с цифровым рублем одному банку необходимо инвестировать от 120 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки участников платежного рынка.

Дело в том, что для проведения операций с цифровым рублем кредитным организациям нужно адаптировать практически все системы: дистанционное банковское обслуживание (ДБО) для физлиц и юрлиц, автоматизированную банковскую систему (АБС), системы комплаенса.

«Даже для среднего банка сумма инвестиций в «железо» составит не менее 40 млн рублей, а в софт — не менее 80 млн рублей», — комментирует один из экспертов.

Для многих банков это неподъемные суммы, превышающие годовой бюджет на IT-инфраструктуру в несколько раз. При этом заработать на этих вложениях крайне затруднительно, отмечают аналитики.

На прошлой неделе стало известно, что ЦБ подключит еще порядка 14–15 банков к пилоту цифрового рубля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина обозначила сроки масштабного внедрения цифрового рубля.