В упаковках для пищи нашли почти 200 веществ, вызывающих рак

Ученые из организации Food Packaging Forum, оценивающей безопасность пищевого пластика, нашли в упаковочных материалах для продуктов около 200 потенциальных канцерогенов молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Toxicology.

Пищевой пластик — это материал, который используется для изготовления упаковки для продуктов. Ученым давно известно, что некоторые его элементы при контакте с пищей могут проникать в нее, впоследствии попадая в организм человека. Научные коллективы по всему миру доказали, что микропластик может вызвать нарушения обмена веществ, изменение микрофлоры, воспалительные повреждения кишечника, печени, почек и даже приводит к снижению репродуктивной функции.

Исследователи Food Packaging Forum сравнили список потенциальных канцерогенов молочной железы, ранее составленный учеными Института Сайлент Спринг, с базой данных по химическим веществам в составе пищевой упаковки (FCCmigex). В результате они обнаружили 189 веществ, потенциально повышающих риск развития рака молочной железы. 143 из них были найдены в пластике, а 89 — в бумаге и картоне.

Несмотря на наличие во многих государствах законодательной базы, направленной на ограничение содержания канцерогенных веществ в упаковочных материалах, исследователи выявили пробелы в соблюдении таких норм. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами в исследовании, были приобретены в течение последних нескольких лет на рынках в регионах с высоким уровнем регулирования, включая США и страны Европейского союза.

Ранее ученые призвали начать глобальную борьбу с микропластиком.