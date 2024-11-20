Наркозависимый охранник школы в российском регионе прятал на работе пакет героина

В Ингушетии полицейские задержали 33-летнего охранника, который прятал в школе пакет героина. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в Назрановском районе. Полицейские задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения охранника школы, и тот признался, что спрятал сверток с запрещенным веществом на окраине села Экажево.

Стражи порядка отыскали тайник. Внутри свертка оказался героин. Аналогичные свертки правоохранители обнаружили в автомобиле задержанного. Кроме того, выяснилось, что злоумышленник прятал пакет с наркотиком в одном из кабинетов школы, где работал.

Общая масса изъятого у россиянина героина составила более 420 граммов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его поместили в изолятор.

Ранее россиянин раскладывал закладки с героином в Челябинске и попался.