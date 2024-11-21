Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что не мешали участию британской журналистки в брифинге Лаврова

Захарова: журналистке Sky News не препятствовали в участии в брифинге Лаврова

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналистка британского телеканала Sky News смогла присутствовать на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам саммита Группы двадцати (G20), состоявшегося в Бразилии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Было и такое», — отметила Захарова.

Согласно установленным правилам, на мероприятие допускались только аккредитованные представители СМИ из России и Бразилии. Однако британская журналистка все же смогла попасть в зал, после чего Захарова предложила аккредитованным коллегам проголосовать за ее присутствие на пресс-конференции. Журналисты единогласно поддержали это предложение.

До этого сообщалось, что журналистка британского телеканала Sky News попыталась ворваться без приглашения на пресс-конференцию к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но коллеги из Бразилии и России общим голосованием не пустили ее в пул.

Ранее заместитель британского посла растолкал российских журналистов во Внуково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами