В МИД заявили, что не мешали участию британской журналистки в брифинге Лаврова

Журналистка британского телеканала Sky News смогла присутствовать на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам саммита Группы двадцати (G20), состоявшегося в Бразилии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Было и такое», — отметила Захарова.

Согласно установленным правилам, на мероприятие допускались только аккредитованные представители СМИ из России и Бразилии. Однако британская журналистка все же смогла попасть в зал, после чего Захарова предложила аккредитованным коллегам проголосовать за ее присутствие на пресс-конференции. Журналисты единогласно поддержали это предложение.

До этого сообщалось, что журналистка британского телеканала Sky News попыталась ворваться без приглашения на пресс-конференцию к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но коллеги из Бразилии и России общим голосованием не пустили ее в пул.

Ранее заместитель британского посла растолкал российских журналистов во Внуково.