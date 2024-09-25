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В Белоруссии признали «Полк имени Калиновского» террористической организацией

Генпрокуратура РБ: «Полк имени Калиновского» признан террористическим

Верховный суд Республики Беларусь признал экстремистское формирование «Полк имени Калиновского» («Полк iмя Кастуся Калiноускага») и его структуры террористической организацией. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры Белоруссии.

Начальник управления надзорного ведомства Александр Карпович проинформировал, что доказана причастность участников этого формирования к «организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь».

В августе генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед по рекомендации Комитета государственной безопасности подавал в Верховный суд республики ходатайство о признании террористической организацией экстремистского формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», а также его подразделений, которые участвуют в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в республике определили свыше 20 бригад и батальонных групп, целью которых является недопущение возможного прорыва солдат ВСУ со стороны Украины.

Ранее Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО.

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